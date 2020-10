Na prodej je unikátní ferrari. Není to ale automobil

Oblé tvary, elegantní vzhled, červená barva a černý vzpínající se kůň na žlutém podkladu. To jsou typické rysy modelů Ferrari ze 60. let minulého století. Stejný design ale zastává i závodní vodní kluzák zvaný Arno XI., který byl stvořen, aby pokořil rychlostní rekord v kategorii strojů do 800 kg.