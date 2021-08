Morgan představil retro sporťák do terénu. Vznikne jen osm kusů

Britská automobilka Morgan a jízda mimo asfalt spolu nejdou moc dohromady - Morgan totiž vyrábí výhradně silniční sporťáky. Nyní ovšem ohlásil velmi limitovaný stroj do terénu - model Plus Four CX-T.

Není to konkurent Jeepu Wrangler, nemá v popisu práce zdolávat náročné offroadové etapy. Je však inspirován vytrvalostními závody mimo asfalt, s nimiž má automobilka poměrně bohaté zkušenosti - poprvé se takových podniků účastnila v roce 1911.

Morgan Plus Four CX-T Foto: Morgan

Třebaže design Plus Four CX-T odkazuje do skoro tak dávné minulosti, je to moderní auto. Základem je platforma CX-Generation, která se představila v roce 2019. Morgan pro nový vůz spolupracoval s firmou Rally Raid UK, která se specializuje na stavby aut pro terénní závody stylu dakarské rallye.

Změn je samozřejmě spousta. K nejdůležitějším patří odpružení od firmy EXE-TC, která ho vyvinula speciálně pro tento vůz na základě systému z offroadových rallye. Primárním požadavkem bylo vyvážení tlumení s odolností. Samozřejmostí je také ochrana podvozku a světlá výška zvýšená na 230 mm.

Po karosářské stránce je největší úpravou vnější ochranný rám kabiny, který nese přídavné světlomety a hlavně nákladový prostor na zádi. Tam lze kromě beden s výbavou upevnit náhradní kola a kanystry s palivem či vodou.

V útrobách pracuje systém xDrive od BMW, ovšem se speciálně naladěným elektronickým řízením. Má tři jízdní režimy a v každém se zadní diferenciál chová jinak. Pro silnici je zcela otevřený, v režimu All-Terrain je jeho svornost zhruba 45 procent a v režimu All-Terrain Extreme se umí stoprocentně uzamknout.

O motoru se tisková zpráva nezmiňuje, ale můžeme předpokládat, že pod kapotou pracuje to stejné, co v silniční verzi Morganu Plus Four - řadový dvoulitrový zážehový čtyřválec od BMW s turbodmychadlem typu twin scroll, který dává 258 koní a 400 N.m.

Vůz má prostor pro registrační značky, takže přinejmenším ve Velké Británii by měl jít přihlásit do běžného provozu. Ovšem, získat ho není jen tak - automobilka vyrobí jen osm kusů a základní cena je 170 tisíc liber, tedy asi 5,09 milionu korun, bez daní.