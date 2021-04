Modré zóny v Praze fungují 25 let. Nápad regulovat parkování je však starší

Známé „modré zóny” v Praze, oficiálně zvané „zóny placeného stání”, zkráceně ZPS, slaví 25 let. Po celou tu dobu se systém setkává s ostrou kritikou pro svou nepružnost, administrativní náročnost pro rezidenty v určitých případech, či třeba pro to, že vypadá spíš jako skrytá daň uvalená na motoristy, než jako skutečná pomoc místním obyvatelům.

Po roce 1996 se řadu let hovořilo o rozšíření systému zóny placeného stání, skutečností se ale stalo teprve koncem roku 2007, kdy přibyl zbytek Prahy 1 ležící na levém břehu Vltavy zároveň s druhou městskou částí. V polovině února 2008 se zóny rozrostly i do většiny Prahy 3 a o dva týdny později je zavedla také další městská část v širším centru, Praha 7. Systém zůstal stejný, jako původně – tedy modrá zóny pro rezidenty a oranžová a zelená s parkovacími automaty pro návštěvníky.

Se zavedením speciálních registračních značek s písmeny EL v dubnu 2019 pro auta, jejichž emise CO2 jsou do 50 g/km, také přibyla těmto autům možnost parkovat ve všech modrých i jinak barevných zónách automaticky zdarma. Do té doby mohly zdarma parkovat nejen elektromobily a plug-in hybridy, ale i tzv. full hybridy, ovšem pouze do určitého výkonu. Majitel navíc musel svou značku nahlásit na úřad a zaplatit za to poplatek.