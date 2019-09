Mitsubishi připravuje stylový hybrid, prim mají hrát elektromotory

Není to tak dávno, co Mitsubishi po mnoha neúspěšných letech oznámilo, že skončí s klasickými vozy a bude se zaměřovat jen na SUV a jim podobné. A tak to třeba odskákal model Lancer i sportovní verze . Zároveň se ale firma rozhodla silně elektrifikovat.

Firma o voze zatím moc neřekla. Víme ale, že by měl vyvažovat nectnost plug-in hybridních modelů, která je ve velké hmotnosti. Tento typ aut totiž má nevýhodu v tom, že disponuje elektrifikovaným klasickým spalovacím motorem. Takže ke standardní hmotnosti agregátu se přidává ještě vysoká hmotnost akumulátorů. A to přece v moderní době už není zapotřebí.

Fotografie lákající na koncept ukazuje patrně jeho zadní okno, které jako by mělo zabudované čtyři rozměrné reproduktory. Ovšem těžko přesně definovat, co to je. Pod prosklenou deskou pak je vidět část pohonného ústrojí. To je jasné znamení, že pro Mitsubishi je tohle dobrá příležitost hlavně prezentovat techniku než samotné auto.