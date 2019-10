Mitsubishi představilo buginu s turbínou. Otáčí se jako tank

Zajímavá je čelní maska. Zdá se totiž, že současná generace přední masky Dynamic Shield, kterou Mitsubishi používá, je už vyčpělá a potřebuje trochu změnu. Tohle by mohlo být ono. Navíc je tu nový tvar světel do T, což by mohl být nový poznávací znak automobilů Mitsubishi.

To nejzajímavější však je v útrobách. Začneme netradičně brzdami. Celý vůz je totiž řízen po drátě, a to včetně brzd. Ty jsou elektricky ovládané, což snižuje dobu reakce a zvyšuje přítlačnou sílu. Značnou část brzdění však vykonávají elektromotory jako u každého auta na elektřinu.

Mi-Tech dostal rovnou čtyři, takže může ovládat každé kolo úplně zvlášť. V terénu je to naprosto perfektní systém, protože pošle sílu na to kolo, které má trakci, stačí mu grip na jediném kole, aby se pohnul. U konvenční „hřídelové” čtyřkolky byste k něčemu takovému potřebovali, aby všechny tři diferenciály měly uzávěrku, nebo byly samosvorné.

Energii k elektromotorům dodává mikroturbína, která má zásadní výhodu v možnosti spalovat v podstatě jakékoliv palivo – benzín, kerosin, alkohol, naftu, prostě podle toho, co je zrovna dostupné, anebo co je nejlevnější. Další výhoda turbíny je v malých zástavbových rozměrech a vysokých otáčkách, které jsou zapotřebí pro výrobu elektřiny. Bližší technické specifikace vozu však nebyly zveřejněny.

Je jasné, že tohle auto jen tak do výroby nepůjde. Je to koncept velmi odvážný, netradiční a poptávka by po něm byla asi minimální. Je to trochu škoda, ale třeba se aspoň jednou na vozech značky s třemi diamanty v logu objeví jeho jednotlivé prvky.