Ministerstvo zpřístupnilo databázi protokolů z STK, prověřit ojetinu je tak snazší

Letos dostali zákazníci ojetých aut drobný, ale podstatný vánoční dárek – kromě kilometrového proběhu jsou k dispozici i závady zjištěné při technické kontrole. A to nejen při té poslední, ale i řadu let zpětně.

V seznamu jsou k dispozici zjednodušené protokoly z technické kontroly, kontroly emisí i evidenční kontroly zvlášť. Co do technického stavu je samozřejmě nejdůležitější technická kontrola pravidelná, příp. opakovaná – to když se na voze při pravidelné prohlídce objeví vážná či nebezpečná závada.