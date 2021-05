Mercedes představuje EQT, koncept kompaktní elektrické dodávky

Některé detaily konceptu, jako např. 21” kola nebo tenké světlomety, se do sériové výroby nejspíš nedostanou. Velikou masku chladiče ale očekávat asi můžeme, u EQT bude pravděpodobně zaslepená a můžeme doufat i ve svítící linku přes celou šířku zádě alespoň u drahé elektrické varianty.

Druhá řada sedadel je navržena tak, aby se sem vešly tři dětské sedačky. Do produkční verze se dostane kromě ní také v podstatě celá palubní deska, tak jak ji ukazují obrázky, a to včetně infotainmentu MBUX s výborným hlasovým asistentem.

Informace o motorizacích malého mercedesu zatím nejsou k dispozici, ale můžeme asi očekávat to stejné, co nabízí kangoo – zážehovou třináctistovku nebo vznětovou patnáctistovku o výkonech od 75 do 130 koní, resp. ve verzi EQT 44kWh baterii a 101k elektromotor.