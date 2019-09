McLaren chce být lehký, ne elektrický

Jaké má být podle McLarenu supersportovní auto? To vysvětlil Jamie Corstorphine, globální marketingový ředitel McLarenu pro australský server Motoring. Podle něj značka vyznává hodnoty spíš klasické, tedy že supersport by měl být především lehký. A to současná technologie elektrického pohonu nesplňuje.

„Všechno, co chceme, je zprostředkování co nejlepšího zážitku z řízení. McLaren je o zážitku z jízdy. Proto vyvíjíme náš prototyp tak, abychom dosáhli co nejvyšší spokojenosti s řízením elektromobilu,“ řekl Corstorphine. Takže je jasné, že McLaren sice na elektromobilu pracuje, ale výsledky jsou tak žalostné, že raději zůstává u standardní konstrukce se spalovacím motorem, protože zatím jen u ní dokáže poskytnout to, co zákazníkům vyhovuje – perfektní auto.