Mazda se chce stát luxusní značkou, ale ne konkurencí německému trojlístku

Jinými slovy, Mazda se nechce stát novým Mercedesem, BMW nebo Audi, ale spíš nabídnout něco čerstvého těm zákazníkům prémiových aut, kteří chtějí změnu. Podle Thomsona je v prémiovém segmentu stále prostor pro japonskou značku. Třeba Lexus je podle něj asi třetinový co do objemů prodeje.

Fanoušci značky však jistě vzpomenou, že tohle není poprvé, co chce Mazda proniknout do prémiových pater trhu. Zkraje 90. let minulého století to plánovala zkusit se značkou Amati. Od roku 1988 vyvíjela auta, v srpnu 1991 ohlásila vznik značky s tím, že první auta mají být na trhu v roce 1994.