Mazda odhalila víc k chystanému šestiválci, má být i elektrifikovaný

V době, kdy většina automobilek zmenšuje motory pod kapotami svých aut, aby ta měla na papíře nižší spotřebu bez ohledu na reálný svět, přichází Mazda s novým řadovým šestiválcem. To už víme řadu měsíců, na motoru se pracuje už dlouho. Nyní ale v rámci prezentace na téma firemních financí za třetí kvartál letošního roku automobilka odhalila více.

Podle japonského webu Car Watch Impress, na nějž se odkazuje i známý motoristický web Motor1, je v plánu uvedení šestiválce na trh po roce 2022. To zhruba odpovídá i plánům na novou generaci Mazdy 6, která by měla přijít také někdy v roce 2022 nebo 2023. A třebaže prezentace nepotvrdila, zda „šestka” nový motor dostane, jeví se to jako velmi pravděpodobné.