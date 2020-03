Masivní investice Jaguar Land Roveru. Chce se stát elektromobilovým králem

Prvním modelem, do kterého JLR nainvestoval celé jmění, je chystaná vlajková loď Jaguaru, model XJ. Sedan byl už několikrát spatřen při utajovaném testování a měl by se představit na konci roku 2020. Pod kapotou bude mít údajně čistě elektrický pohon a konkurovat by tedy měl třeba BMW sedmé série Electric, kterou Němci před časem potvrdili.