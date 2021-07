Malinké SUV Jeepu by mohlo být plně elektrické

Americká automobilka Jeep dosud nabízí několik svých modelů ve verzi 4xe, tedy s plug-in hybridním pohonným ústrojím. Šéf značky Christian Meunier se ovšem nechal nedávno slyšet, že bude „plně bezemisní jeep v každém segmentu do roku 2025”. Šéf vnějšího designu Jeepu Mark Allen k tomu uvedl, že se značka dívá do všech možných segmentů.

„Renegade je segment B, takže je nasnadě, že je místo ještě níž, a na to se díváme,” řekl dále Allen. Neprozradil, jak by měla novinka vypadat, ale dá se předpokládat, že bude mít v přední masce sedm otvorů – třebaže možná zaslepených, bude-li to bateriový elektromobil.

Otázkou zůstává, na jaké platformě má chystaný prcek stát. Jednoho by napadlo použití druhé generace platformy e-CMP, kterou má Stellantis odhalit v příštím roce a na jejíž současné verzi stojí např. Peugeot e-2008. Nezdá se však příliš pravděpodobné, že by tato platforma umožňovala pohon všech kol – a jeep bez pohonu všech kol není jeepem.

Ať už to s „mikrojeepem” dopadne jakkoliv, Meunier dále uvedl, že aktuálně neexistují plány prodávat osmiválcové modely Wagoneer a Grand Wagoneer v Evropě, ovšem řekl, že Jeep zkoumá i použití vodíkového pohonu. „Je to velmi vzrušující. Máme nějaké nápady, co by s tím šlo dělat,” odpověděl.