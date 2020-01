Luxusní odnož Hyundaie přichází s prvním SUV. Design nesedne každému

Značka Genesis vznikla před pár lety z nejluxusnějšího sedanu korejského Hyundaie, modelu se stejným názvem. Není neúspěšná - jeden z jejích modelů se stal v USA Autem roku 2019. Dosud však měla v nabídce jen sedany, což je v dnešním světě, šílícím po crossoverech, málo. Nyní to spravila oficiálním odhalením svého prvního SUV v Soulu, o kterém se mluví už delší dobu .

Světla navazují na cosi, co vypadá jako falešné výdechy za předními koly, a i zadní lampy opakují motiv dvou pásků. Na zádi zaujme spíš tvar D-sloupku; takovýto trojúhelník není pro luxusní SUV typický.

A luxusem bude GV80 překypovat. V kabině je kůže, kam oko dohlédne a prsty dosáhnou, a ve stejných odstínech jako zbytek interiéru je i volant. Samozřejmostí je bohaté prošívání, dřevěné obložení a ambientní osvětlení. Automobilka hovoří o kabině jako o „luxusu v prostoru”, který vytváří otevřený dojem. Displej na palubní desce má 14,5 palce úhlopříčky a pro co nejelegantnější vzhled obstarává co nejvíc funkcí; počet tlačítek byl minimalizován.

Pod kapotou budou v nabídce tři motory. Jako první přijde třílitrový dieselový šestiválec o 278 koních a 588 N.m. Později se objeví dva benzíny, o nichž je ale jisté jen to, že to bude 2,5l řadový čtyřválec a 3,5l V6. Čtyřválec by měl mít 294 koní a 420 N.m, neboť takový motor už pracuje v sedanu G70.