Luxusní odnož Hyundai se chystá do Evropy, představila stylové kombi

Co se interiéru týče, podle očekávaní je luxusní a prostorný. Vévodí mu samostatně stojící obrazovka infotainmentu. Podle oficiálních snímků bude mít auto také sportovně laděná sedadla z prošívané kůže a doplňky z broušeného hliníku.

Genesis oznámil, že pro něj bude model G70 Shooting Brake klíčovým modelem pro evropský trh. Na něj by pak mělo auto dorazit na začátku roku 2022. V Evropě se nicméně budou dát koupit i další modely, třeba limuzína G80 a velké SUV GV80.

První prodejci vozidel značky Genesis by se měli začít brzy objevovat ve Velké Británii, Švýcarsku a Německu. České republika pravděpodobně přijde na řadu později v roce 2022 či na začátku roku 2023. Postupem času by se do Evropy měly dostat i elektromobily jihokorejského giganta.