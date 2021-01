Lotus potvrzuje nový sporťák. Modely Elise, Exige i Evora ale končí

To ovšem znamená, že tři stávající modely značky, tedy Elise, Exige a Evora, během letošního roku skončí. Nejsou to žádní mladíci – model Elise přišel na svět v roce 1995 a dnes je teprve ve své třetí generaci – ta přišla v roce 2011. Je však spíš jen velkým faceliftem druhé generace, která je na trhu od roku 2000.

Produkční vůz, vzniklý z Typu 131, nicméně není náhradou ani za jeden. V portfoliu značky by patřil nad evoru. To může znamenat, že končící modely se dočkají nástupců – ovšem to bychom spekulovali.