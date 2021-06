Letadla v Boloni navádí nové lamborghini

Novým přírůstkem do flotily služebních vozů personálu letiště v Boloni je Lamborghini Huracán Evo. Navádět letadla během pojíždění zde bude do ledna 2022.

Speciální oddělení automobilky vůz pro tyto účely řádně upravilo. Matně zelený lak Verde Turbine doplňují oranžové prvky a nápis „folow me in our beautiful country“, tedy „následuj mě v naší krásné zemi“, který je rozšířeným heslem pro vozy tohoto typu. Nechybí ani majáky či anténa pro propojení s řídící věží.