Legenda zvaná Tatra: Expozice náklaďáků vznikla v bývalé slévárně

Všechny více či méně historické „krasavce“, kteří - snad s výjimkou soutěžních speciálů - vypadají, jako by právě sjeli z výrobní linky, lze s trochou nadsázky vnímat jako umělecká díla, která v některých případech doslova psala dějiny. Muzeum je připraveno i na nejmenší návštěvníky, pro něž hned u vstupu připravilo odrážedla značky Tatra.

V souvislosti s rozvojem podnikání si přizval společníky, a když v regionu byla postavena železnice, začal vyrábět i vagony. Zisky firma investovala do vývoje vlastního automobilu - v roce 1897 vznikl Präsident, první sériově vyráběný vůz na našem území.

Jen o rok později už byl na světě první nákladní automobil se dvěma motory Benz, jehož originál se nedochoval, takže vystavena je pouze replika. O deset let později byl vyroben valník a v následujících několika letech vzniklo šest automobilů pro armádu, které měly zajišťovat noční osvětlení bojiště.

Automobilka dodávala podvozky, na které si jednotlivé sbory pořizovaly nástavby na míru. Čerpadlo se často nacházelo v přední části vozidla, kde ho poháněl motor. Po první světové válce se tatry uplatnily zejména jako podvozky pro obří cisterny. Do té nejrozšířenější, vyráběné v Karose, se vešlo šest tisíc litrů vody. Někdy se pro tyto účely upravovala i osobní auta, jako například vystavené NW typ T, původně vyrobené v roce 1916 pro ministerstvo války ve Vídni.

Jeho předností byl mimo jiné podstatně zvýšený podvozek a odpružení, které se pro nákladní tatry používalo dalších několik desítek let.

V roce 1930 se začala vyrábět Tatra 27, která byla během let modernizována, a kvůli nedostatku benzinu během druhé světové války vznikla dokonce verze umožňující spalování dřevoplynu. Celkem se v různých modifikacích prodalo více než sedm tisíc kusů, což bylo nejvíc v dosavadní historii výroby kopřivnických náklaďáků. Jejím poválečným nástupcem se stala Tatra 114. Ale zůstaňme ještě ve válečném období, kdy byla poptávka po odolných vozidlech.

Na počátku 30. let minulého století vznikala celá řada vojenských speciálů, a to na podvozku Tatry 72. Vystaven je model z roku 1935, který údajně používala Rommelova armáda, v květnu 1945 s ním přijeli do Plzně Američané a pak připadl hasičům.