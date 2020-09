Laurin a Klement slaví 125 let. Předchůdce dnešní Škody začal s bicykly

V televizi či v novinách jste si toho jistě všimli - mladoboleslavská automobilka Škoda letos slaví 125 let od svého založení a už řadu týdnů to světu říká. Ten konkrétní den, ke kterému se váže 125. výročí, je ale jen jeden - 30. září 1895.

Firma v té době již měla přes 350 zaměstnanců. O dva roky později změnila svou formu na akciovou společnost a výrazně se rozšířila co do plochy, až na 130 hektarů, i počtu zaměstnanců na zhruba 600.

Z toho důvodu automobilku bombardovalo jak britské a americké letectvo, tak 9. května 1945 i Rudá armáda. To už nikoliv pro ochromení válečné výroby, ale pro zabránění ústupu německé armády do amerického zajetí. Zničení továrny tak bylo téměř stoprocentní.

Ještě než byl vývoj u konce, stát ho zastavil, protože by na spuštění výroby prostě nebyly peníze. Místo toho automobilka až do konce 80. let modernizovala vozy s koncepcí „vše vzadu”; nejprve do Škody 100 a 110, později do proslulé „stodvacítky”, tedy modelu s označením 742.