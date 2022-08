Lada pracuje na svém prvním elektromobilu. Vznikne na základě Dacie Logan MCV

Ruská automobilka AvtoVAZ také vstupuje do světa elektromobilů. Ukazuje to model e-Largus, který sama automobilka poodhalila - ovšem poněkud kuriozním způsobem. Jeho fotografii bez jakéhokoliv zastření přiložila k tiskové zprávě o novinkách ve své strategii.

Largus je v podstatě upravenou Dacií Logan MCV - značka Lada a automobilka AvtoVAZ, která lady vyrábí, patřily do portfolia skupiny Renault, stejně jako Dacia, než Renault Rusko před několika měsíci opustil - a v současném provedení se prodává od roku 2021. Pod kapotou má konvenční pohonná ústrojí.

Automobilka o elektrické verzi s názvem e-Largus, která má být podle dostupných informací k mání jako užitkové i osobní auto, zatím zveřejnila jen to, že se bude vyrábět v závodě v Iževsku. Podrobnosti tohoto projektu mají být dle tiskové zprávy představeny později.

Ruský web Naked Science uvádí, že furgon (dodávka) uveze až 800 kg nákladu a osobní verze bude existovat s pěti a sedmi místy k sezení. Dojezd má podle něj být okolo 250 km na jedno nabití, ovšem bez upřesnění, dle jakého měřicího cyklu to má být.

Také píše, že kromě prostoru pod zadními sedačkami bude část bateriových článků umístěna také pod přední kapotou vozu u elektromotoru; pohon tedy bude přední. Takovéto umístění baterií by mohlo být v případě nehody nebezpečné, pokud by byl náraz tak silný, že by došlo k poškození článků. V takovém případě hrozí zkrat a obtížně uhasitelný požár.