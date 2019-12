Kvalita českých silnic je srovnatelná s Burundi či Íránem, vyšlo z ankety

Ze 141 zemí byly české silnice co do vnímané kvality ohodnoceny průměrnou známkou 3,9, což je značně pod průměrem světa i Evropské unie. Stejný průměr má např. Albánie, Burundi nebo Írán.

Výzkum probíhal dotazováním celkem 14 tisíc lídrů byznysu v dané zemi a otázka byla jednoduchá - na stupnici od 1 (nevyvinuté) do 7 (výjimečně kvalitní) měli sdělit svůj vlastní dojem, který mají ze silnic ve své zemi.

Výsledky to nejsou lichotivé, ale je nutno podotknout, že se nedíváme na exaktní měření, nýbrž na průměr subjektivních názorů. Přesto je to další ukazatel, že by Česko mělo na kvalitě své silniční sítě zapracovat.