Kutil si doma předělal sanitku na obytňák

Mít karavan je pro správného dobrodruha vždy snem a dvojnásobně to platí v USA, kde je tato tradice zakořeněná velmi hluboko. I proto přichází většina vynálezů a výtvorů v tomto odvětví právě z oblasti Severní Ameriky, která je pro podobný druh cestování přímo stvořená.

Roszko začal se základem stojícím na obřím Chevroletu C4500 s dieselovým motorem Duramax a pohonem všech čtyř kol, což jsou ideální předpoklady pro to, aby vůz překonal jakékoli podmínky. Navíc využil všechny své zkušenosti z cestování i každičký kousek z vnitřního prostoru sanitky, aby do auta dostal vše, co potřebuje k životu. Auto má tak sklápěcí postel, plně vybavenou kuchyň, jídelní stůl, sprchu nebo dokonce i toaletu, která v sobě rovněž ukrývá úložné prostory.