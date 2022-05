Kupé s přídí off-roadu. Mercedes chystá koncept ve spolupráci s americkým rapperem

Rapper a skladatel will.i.am je členem a spoluzakladatelem skupiny The Black Eyed Peas, nově ale bude mít i své dílo v automobilovém průmyslu. Dosud nepojmenovanou studii automobilu ve spolupráci s ním přichystal Mercedes-AMG.

Oficiální stránka umělce uvádí, že nejmenované vozidlo „pomůže financovat inženýrské programy pro školy, které připraví naši mládež na technologický zítřek“. To napovídá, že by mohla být uspořádána aukce, přičemž výtěžek by byl přesměrován na dobrou věc.