Koronavirus v autě: Rouška není vždy výhrou, vnitřní okruh ventilace raději nepoužívejte

Už i Lamborghini šije roušky. A má to úroveň

Už i Lamborghini šije roušky. A má to úroveň AutoMoto

Vdechováním tak velkého množství oxidu uhličitého podle něj roste kyselost krve, což prodlužuje reakční dobu řidiče a zpomaluje reflexy. Také to může vyvolat stavy úzkosti, nervozity nebo paniky. „Je proto důležité mít roušku pouze v případech, kdy je to opravdu nezbytné, pravidelně si ji měnit a udržovat v čistotě,” uzavírá Hart.

Věříte-li spíše respirátorům, je nutné myslet na to, že třídy FFP2 a KN95 nejsou zcela zaměnitelné, alespoň podle Tomáše Dudáka ze společnosti SPUR, která se věnuje vývoji a výrobě nanomateriálů.

„Respirátor typu FFP2 je složen z více vrstev, nejčastěji pěti, šesti, a je tedy pevnější, na první pohled objemově robustnější. Avšak to nejzásadnější, co zajišťuje ochranu zdraví, je lidskému oku skryto ve vnitřních filtračních vrstvách. Aby respirátor FFP2 vyhověl evropské normě, musí být logicky jeho skladba výrazně sofistikovanější a jednotlivé vrstvy podstatně kvalitnější, než je tomu u typu KN95 certifikovaného podle čínské normy. To však má pochopitelně nezanedbatelný vliv i na výslednou cenu,” vysvětluje Dudák.