Konstruktér Albert Biermann odchází do důchodu

Německého konstruktéra Alberta Biermanna máme v posledních letech spojeného zejména s divizí N automobilky Hyundai - a právě odtamtud nyní Biermann odchází do důchodu po více než třiceti letech práce v automobilovém průmyslu.

Biermann přišel do Hyundai v roce 2015 a kromě vývoje Kie Stinger či Genesisu G70 je podepsaný zejména pod otevřením zmíněné divize N, kterou zejména řidičským nadšencům nemusíme příliš představovat. Z automobilky Hyundai učinila „přes noc“ hráče na trhu sportovních kompaktů, s nímž musí konkurence počítat.

Hyundai i30 N dodnes sklízí spoustu chvály nejen od motoristických novinářů, ale i od náruživých řidičů, a to nejen svými jízdními vlastnostmi, ale i některými detaily, na nichž je Biermannův podpis víc než zřejmý. Např. oranžovými LEDkami v otáčkoměru, které po studeném startu svítí, aby vám řekly, že motor ještě není připraven na plnou zátěž, a se zahříváním oleje postupně zhasínají.

Když ráno nastartujete i30 N, na otáčkoměru svítí několik oranžových kostiček. Říkají, že je motor studený - všimněte si, také, co ukazují teploměry - a že ho tedy nemáte příliš zatěžovat. Jak se motor zahřívá, kostičky postupně mizí.

Majitelé aut divize M od BMW tohle důvěrně znají - v nich takový systém funguje už mnoho let. Právě odtud Albert Biermann do Hyundai přestoupil. V BMW pracoval 31 let a za tu dobu se vypracoval na viceprezidenta značky pro techniku. Za dob působení u BMW má Biermann za sebou práci na ikonách typu BMW M3 gen. E46 a M5 gen. E39.