Konec pavoukům od kamínků? Odolné sklo míří z chytrých telefonů na čelní okna aut

Rovněž by se něco takového mohlo hodit mít i na autě, proto společnost Hyperperformance právě ve spolupráci se zmiňovaným výrobcem nyní zatím na americkém trhu nabízí sklo stejné odolnosti i jako prvek čelního okna. A to na nejprodávanějším pick-upu na světě, Fordu F-150.

Není to poprvé, podobné sklo už nabízel Ford v případě současné generace supersportu GT . Ovšem tady jde již o náhradní díl pro masově vyráběný vůz.

Bez instalace takové sklo přijde jako náhradní díl na 899 dolarů, v přepočtu 21 tisíc korun. To je zhruba dvojnásobek toho, kolik dáte za běžné sklo. Pokud by však skutečně ostřelování štěrku bezpečně přežilo, mohlo by se nakonec vyplatit. Každopádně bude zajímavé sledovat, jestli tudy vede cesta.