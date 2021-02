Komisař má být málo. Historickým autům možná přibude povinnost STK

Způsobilost provozu historických vozidel na silnicích zřejmě budou nově posuzovat stanice technické kontroly. Nebude postačovat jejich testování komisařem, tedy subjektem pověřeným Mezinárodní federací historických vozidel. Lhůta mezi prověrkami má nicméně být pět let, nikoliv standardní dva roky jako u běžných aut.

Předpokládá to poslanecký pozměňovací návrh k vládní novele zákona o provozu na pozemních komunikacích, který ve středu podpořil sněmovní hospodářský výbor.

Zástupci ministerstva dopravy rozptylovali obavy některých poslanců, že historická vozidla nebudou kontrolami procházet. Prohlídky takových automobilů, které jezdí na běžných registračních značkách, provádějí stanice technické kontroly už nyní, a to podle pravidel, která platila při uvedení těchto vozů do provozu.

Vládní novela zavádí také možnost elektronické žádosti o zápis do registru vozidel nebo o zápis změn. Zjednodušit by se mohl i zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla, protože obě strany by mohly podávat společnou žádost, ale pomocí dvou oddělených podání.