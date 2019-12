Kolotočářské ferrari ukazuje, že peníze nejsou zárukou vkusu

Ferrari F430 Spider stálo v USA jako nové 217 tisíc dolarů, tedy dnešními cenami 6,33 milionu korun. Dnes se tam v běžné inzerci prodává za ceny od necelých 100 tisíc (2,29 milionu korun), ale klidně i nad 300 tisíc dolarů (6,86 milionu korun), podle kilometrového proběhu a stavu. To znamená, že to opravdu není levné auto. Ale přesto se najde někdo, kdo je schopný si ho oblepit chromovanou páskou z benzinky.

Zkrátka otázek je víc než odpovědí a ani odpovědi by pochopení nejspíš nepřinesly. Nemusíme asi dodávat, že při prodeji takovéhoto auta by majitel těžko mohl počítat byť s onou stovkou tisíc dolarů, pokud by všechny ty nálepky pečlivě neodstranil.