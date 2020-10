Kočár do Prahy. Škoda přetvořila první auto Laurina a Klementa

Jak by ale takový vůz mohl vypadat dnes, či za deset, dvacet, padesát let? Tomu se věnuje první epizoda seriálu „Ikony v novém kabátě”, s níž přichází automobilka Škoda u příležitosti svého 125. výročí.

Laurin a Klement slaví 125 let. Předchůdce dnešní Škody začal s bicykly

Novinka je bílomodrá, aby dostatečně symbolizovala trvale udržitelnou budoucnost, a místo hořlavých kapalin jezdí samozřejmě na elektřinu. Technické detaily ale oznámeny nebyly, ale nejsou podstatné. Přece jen je to „pouze” designérská studie, nikoliv prototyp auta, které by se mělo vyrábět.

Zajímavá je také představa, kdy přední maska i středy kol jsou tvořeny displeji. „Měl by to být způsob, jak s vámi bude auto komunikovat, jak vás přivítá. Měl by působit přívětivým dojmem, i proto dostal jemné a zaoblené tvary,” vysvětluje designérka.