Kiu Stinger může čekat elektrifikace, možná i totální

Kia Stinger se v roce 2017 objevila jako svěží vánek v nabídce automobilky, která se do té doby specializovala na užitnou hodnotu a praktičnost svých aut. Nebyla první zadokolkou v současné nabídce značky, ale osmiválcovou K900 Kia v Evropě neprodává.

Kromě toho má být vůz drobně pozměněn po stránce designu; dohromady to zní, že prostě dostaneme klasický facelift. Fanoušky ale zajímá zejména to, co bude dál, po faceliftu první a zatím jediné generace. Už na podzim 2018 se totiž hovořilo o tom, že Stinger nemusí dostat další generaci.