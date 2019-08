Kia představuje obří SUV Mohave, logo automobilky mu chybí

A uběhlo pár měsíců a je tu oficiální fotografie značky k tomuto autu v sériovém stavu. Sice zcela bez komentářů a specifikací, jen s hashtagem #Mohave_The_Master, ale to neznamená, že nás to zajímat nemusí. Musí. Mohave na fotografiích je totiž téměř skoro stejné jako koncept.

Nový je nárazník a zadní žebrování masky chladiče. Jiná jsou zrcátka nebo ližiny na střeše. Ale třeba záď s nápisem Mohave mezi pruhovanými světly zůstala zcela beze změny. Opět nejvíc upozorňujeme na to, že na autě nenajdete logo Kia, ale jen znak s nápisem Mohave.

Novinka by měla mít pod kapotou třílitrový šestiválec. Jenže je tu ještě otázka, co bude s ekologickými předpisy? Bude mít auto nějakou třeba hybridní verzi? To se dle spekulací jeví jako pravděpodobné.