Kia představuje Niro Plus, specialitu pro taxíky a spolujízdu

Automobilka Kia sice již odhalila druhou generaci modelu Niro, ovšem to neznamená, že ta starší řekla své poslední slovo. Můžeme tak soudit z modelu Niro Plus, který se představil čerstvě a který je založený na elektrickém niru minulé generace.

Jmenuje se Niro Plus a je to specialitka zejména pro taxislužby či komerční spolujízdu. Automobilka ho řadí do třídy PBV, tedy „purpose-built vehicle“, česky „vozidlo postavené za konkrétním účelem“. Ten účel je v tomto případě přeprava lidí v zadní části vozu, proto je tato část nira zvětšená.