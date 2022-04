Kia EV6 GT má šlapat na paty Porsche Taycan Turbo

Co je to za svět, v němž může kia v čemkoliv dohánět porsche? Jednoduše - svět elektromobilů. Alespoň podle magazínu Autocar, který vyzpovídal Alberta Biermanna, někdejšího šéfa BMW M a hlavu vývoje a výzkumu Hyundai Motor Group a nynějšího poradce pro vývoj Kie EV6 GT - mimo jiné.

EV6 GT bude podle Biermanna skutečný grand tourer. „Začali jsme s GT u stingeru a vždy to je nejvyšší varianta v nabídce modelu. Není to auto pro závodní okruh, je to jiný příběh. Je postavené pro cestování na dlouhou vzdálenost a nabídne vysoké rychlosti, ale také řidičské zážitky,“ cituje magazín Biermanna.