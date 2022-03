Kia chystá elektrickou ofenzívu, do pěti let chce nabízet 14 elektromobilů

Po ohlášení velké investice do elektromobilů automobilkou Hyundai se přidává s plánem budoucnosti také sesterská Kia. Chce být „poskytovatelem řešení udržitelné mobility“ založených na třech pilířích - lidé, planeta a zisk. A pro dosažení tohoto cíle chce během následujících pěti let investovat 28 bilionů wonů, tedy asi 536,8 miliardy korun.

Pro zákazníky to bude znamenat, že si do roku 2027 budou moci vybírat ze 14 elektrických aut. Je to ambicióznější plán než ten předchozí, který hovořil o jedenácti elektromobilech ve stejném časovém horizontu.