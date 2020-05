Kde nejspíš potkáte srnu či divočáka. Podívejte se na nejrizikovější úseky českých silnic

Centrum dopravního výzkumu ve spolupráci s Generali Českou pojišťovnou našlo místa, kde ke srážkám dochází nejčastěji. Za období od října 2019 do března 2020 došlo podle čerstvé statistiky k 6980 srážkám se zvěří, tedy v průměru jedna nehoda na 6,5km silnice. Vypadá to jako hodně, ale oproti období od dubna do září 2019 je to o cca tisícovku méně.