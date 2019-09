Jsme jen krůček od velkého návratu značky Wiesmann

Bude to velké. Wiesmann se pod vedením Berryho a Anity Tatalovic opravdu znovuzrodil. Sice trochu později, než se čekalo (má rok zpoždění), ale tenhle návrat by měl být skutečně velký. Firma totiž nechce podlehnout tlaku a nabízet auto s nějakým podivným motůrkem. Už zpráva o tom, že bude odebírat motor od BMW, byla docela slibná. Ale nevěděli jsme, jaké motory to budou.

Tohle bude zajímavé sportovní kupé Foto: Wiesmann

Jenže teď už víme ledacos. Třeba to, že Project Gecko, jak se auto zatím nazývá, skutečně má pod kapotou motor od BMW. Splnil se i sen, že by to měl být osmiválec. Je to on – V8 4,4 l s výkonem sice zatím neznámým, ale u BMW pracuje s výkonem 441 kW.

V Dülmenu bude vznikat ultralehká karoserie se špičkovým podvozkem na lichoběžníkových závěsech, která by měla tenhle extrémní výkon zvládat. Jako obvykle se síla bude přenášet pouze na zadní kola. Brzdy dostanou šestipístkové třmeny.

Detailní snímek ukazuje zadní křidélko i tradiční rozložení světel Foto: Wiesmann

Tohle sportovní kupé by mělo vystřelit na stovku za 3,5 sekundy a ručička rychloměru se prý zastaví na hodnotě 320 km/h.

Nový model by se měl představit do konce září, ale jsme zatím trochu pesimisté, takže termín prodloužíme na širší pojem „do konce roku“. To by automobilka stihnout měla.