Jen šestnáctistovka v hypersportu? Porsche pro to má dobrý důvod

Tohle není žádný žert, Porsche opravdu uvažuje o tom, že by do svého nového hypersportu použilo šestiválec o objemu menším, než má kdekterá Octavia. Píše to britský Autocar s odkazem na Fritze Enzingera, šéfa motorsportu u Porsche.

Nebylo by to poprvé, kdy by vrcholové Porsche mělo v útrobách motor původně určený pro formuli 1. Desetiválec v modelu Carrera GT vznikal zkraje 90. let právě pro F1, ale nedostal se tam. Pak měl sloužit ve vytrvalostních závodech, mimo jiné ve 24h Le Mans, ale ani to se nestalo. A tak ho Porsche zkraje 21. století oprášilo pro jeden z posledních ryzích, analogových hypersportů na světě.