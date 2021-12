Jediný Bondův Land Rover Defender v Česku se vydražil za vysokou částku

Jeden ze tří stovek Land Roverů Defender Bond Edition má svého majitele poté, co se jediný oficiálně dostupný kus v Česku vydražil za 4,6 milionu korun.

„Aukce byla napínavá do poslední chvíle. Organizovat takovou událost v současné nejisté době byla sázka do loterie. Ukázalo se naštěstí, že lidé mají i dnes zájem o unikátní auta se sběratelskou a také investiční hodnotou. Výsledek splnil, ba i překonal moje očekávání a díky tomu se podařilo vygenerovat i vysoký dar pro Vojenský fond solidarity paní generálky Šmerdové,“ řekl majitel autosalonu Petr Dajbych.

„Částka, kterou fond získal, může významně pomoci vojákům a jejich blízkým, kteří se dostali do složitých životních situací. Právě pro ně je Vojenský fond solidarity určen,“ uvedla generálka Lenka Šmerdová.

Specifické je označení Defender 007 na zádi, na lištách prahů a také v kuželu světla, který nasvěcuje plochu přede dveřmi. I multimediální systém vozidla se při spuštění prezentuje speciální bondovskou animací. Každý Defender V8 Bond Edition je opatřen logem SV Bespoke a exkluzivním gravírovaným označením One of 300.

„Land Rover Defender V8 Bond Edition je exkluzivní verze nejvýkonnějšího sériového defenderu, který byl kdy vyroben, inspirovaná auty z filmu bondovské série No Time To Die. Potkávají se tak dvě velké britské značky, a navíc je tento model oslavou 38 let trvajícího spojení značky Land Rover s postavou Jamese Bonda,“ řekl Finbar McFall, brand director automobilky Land Rover.