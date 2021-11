Je libo Subaru Solterra WRX STI či Ford Ranger Raptor? Ilustrátor ukazuje, v co fanoušci doufají

Čerstvě představený Ford Ranger se zatím ukázal jen v běžných pracovních a osobních verzích, ovšem dost pravděpodobně to není všechno - alespoň soudě dle dosavadní generace. Dost možná nás čeká i ostrá verze Raptor.

Jak by mohla vypadat, se zamyslel maďarský designér X-Tomi a pro inspiraci nemusel chodit dál než k dosavadnímu raptoru. Novince tak mezi světlomety přikreslil masku chladiče se třemi oranžovými světýlky a velkým nápisem Ford místo loga.

Ta světýlka by v Evropě pravděpodobně neprošla homologací, protože dopředu smí nepřerušované svítit jen bílé světlo, ale to nechme nyní stranou. Všimněme si mohutného oplastování, rámu na korbě, ochrany motoru, dvou červených tažných ok v předním nárazníku a notně zvýšeného podvozku.