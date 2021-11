Je libo Škoda Slavia Combi či RS? Designér ukazuje nepravděpodobnou budoucnost

Nedávno představená Škoda Slavia pro indický trh je sedanem a tento styl karoserie ve třídě kompaktních a subkompaktních aut není v Evropě příliš oblíbený. Co ale máme rádi, zejména v Česku, jsou malé kombíky. A tak nám maďarský designér X-Tomi ukazuje, co by mohlo být, kdyby byla Slavia autem pro Evropu.