Jak se měří emise? Škoda dala nahlédnout do zákulisí

Při nesplnění těch prvních vůz vůbec nebude homologován do silničního provozu, u těch druhých zase výrobci ze strany EU hrozí vysoké pokuty. Každá automobilka tak ve svých závodech pracuje na měření emisí, a to jak v laboratoři, tak od loňského roku i ve skutečném provozu na silnicích.

Škoda měří emise v laboratoři v Mladé Boleslavi, kde na to má tři „boxy” - válcové zkušebny , tedy místnosti, kam vjede auto na připravené dynamometry. Ty mají válce, které se otáčejí proti kolům a simulují silnici. To je totiž jediný způsob, jakým lze zajistit, aby všechna auta měla při měření naprosto stejné podmínky.

Měření probíhá při teplotách 23, 14 a -7 °C, ale boxy jsou schopny simulovat teplotu v rozsahu od -40 do 65 °C, a také až do rychlosti „jízdy” vozu 250 km/h. Simulovány jsou i odpory vozu při jízdě, a to brzdnými elektromotory.