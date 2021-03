Jak se měnilo logo Peugeotu

Založení rodinné společnosti Peugeot se datuje až do roku 1810, kdy přestavěla svůj obilný mlýn ve francouzské vesnici Vandoncourt na malou ocelárnu. Během let značka vyrábějící neskutečně různorodé produkty vystřídala několik vzhledů, ovšem vždy se jednalo o lva.

Za jedenáctou velkou proměnu automobilka považuje čtvrteční odhalení nového loga, které se do značné míry vrací do šedesátých let. Ale popořádku...