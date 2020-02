Jak pro jídlo, když řádí koronavirus? Číňanka posílá dálkově ovládané autíčko

V koronavirem nejhůře postižené Číně není s podivem, že někdo zůstává doma ve snaze uchránit se nákazy. Jenže i tak potřebuje jídlo. Číňanka Čchen Tchao z Ťi-nanu to vyřešila elegantně - poslala pro jídlo autíčko na dálkové ovládání.

Technikou na dálkové ovládání se ve volném čase zabývá, takže pro ni nebyl problém vzít offroad, připojit za něj přívěs, upevnit na něj dvě kamery a to všechno ovládat mobilem na až 800metrovou vzdálenost. Tuhle soupravu poté vyslala do 400 metrů vzdálené restaurace pro jídlo.

Na vůz napsala své telefonní číslo, aby jí obsluha mohla případně zavolat, pokud by nestačilo instalované rádiové komunikační zařízení na voze. Po návratu zpátky vidíme, jak soupravu dezinfikuje sprejem, a pak už je jídlo na stole.

Takový způsob dopravy jídla by se snadno dal označit za vhodný leda pro toho, kdo je extrémně líný, ale tak tomu úplně není - vyrobit takovouto soupravu s funkčním přenosem videa a hlasu v reálném čase není úplně banální věc. A ve snaze co nejvíc snížit riziko nákazy je to i dost dobře pochopitelný způsob nákupu.