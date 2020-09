Jak podpořit prodeje elektromobilů? Skotsko zvolilo neobvyklou cestu

Jednou z největších nevýhod elektrických aut pro koncového zákazníka je vysoká pořizovací cena. Různé státy ve snaze podpořit mobilitu s nižšími lokálními emisemi škodlivin mají různé dotační programy, které sice cenu sníží, ale má to svá úskalí.

Inovaci do snahy zvýšit počet elektromobilů na silnicích na úkor konvenčních aut vnáší Skotsko, a to s bezúročnými půjčkami na nová, ale i ojetá elektrická auta. Půjčka může mít výši až 35 tisíc liber (1,03 milionu korun), a splácet se může až šest let.