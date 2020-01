Irsko chce do deseti let zakázat prodej benzínových a naftových aut

Irští obyvatelé mají možná posledních deset let na to, aby si koupili nové auto s benzínovým nebo naftovým pohonem. Podle webu RTE má nový zákon, který se bude projednávat v dohledné době, zakázat registrace nových aut s konvenčním pohonem před rokem 2030.

Tamní vláda chce mít do roku 2030 na silnicích 936 tisíc elektrických vozidel, což má zahrnovat jak bateriové elektromobily, tak i hybridy. Je to součást již dříve představeného tzv. Klimatického akčního plánu irské vlády, který cílí na dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

Jeho další součástí je jednak rozšíření sítě veřejných dobíjecích stanic a jednak podpora výstavby domácích nabíječek do té míry, že by se jejich počet měl zdvojnásobit. Datum, do kdy by se to mělo stihnout, nicméně nebylo oznámeno.

Také dosud není zcela jasné, zda zákaz registrací naftových a benzínových aut bude platit jen na čistě konvenční auta, tj. zda hybridní vozy budou stále moci být registrovány, nebo jestli auta prostě nebudou smět mít spalovací motor a zákon tak vyloučí i hybridy a plug-in hybridy.