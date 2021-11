Hyundai poutá na koncept Seven, elektrické SUV s futuristickým designem

Korejská automobilka ukazuje první snímky konceptu Hyundai Seven. Úplné představení je naplánováno na 17. listopadu, dva dny před výstavní premiérou na autosalonu AutoMobility LA v Los Angeles.

Zatímco první náhled exteriéru napovídá, že by se vzhledem k odvaze Korejců z posledních let do sériové podoby nemuselo tolik změnit, interiér ve stylu obývacího pokoje už nejspíš dozná podstatnějších změn. Koncept sází na trvale udržitelné materiály a netradiční rozmístění sedadel.