Hyundai omezí výrobu aut se spalovacím motorem, soustředí se na elektromobily

Jihokorejská skupina Hyudai Motor Group sníží počet modelů se spalovacím motorem, aby uvolnila zdroje na investice do elektromobilů. S odvoláním na své zdroje to v pátek uvedla agentura Reuters. Rozhodnutí automobilky by se mohlo týkat až poloviny modelů s motorem na fosilní paliva, uvedl jeden ze zdrojů. Strategii podle něj v březnu schválilo vedení firmy.