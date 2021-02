Hyundai a Apple? Část vedení automobilky se má obávat ztráty dobré pověsti

Hyundai se stal nedávno předmětem zajímavých spekulací, které měly co do činění s americkou technologickou firmou Apple. Ta už několik let pracuje na vlastním automobilu, jeho výrobu ale údajně svěří jiné, zkušenější firmě. A v užším výběru je podle některých zdrojů i Hyundai.

Někteří nejvyšší představitelé firmy se totiž údajně obávají, že pokud by pro Apple skutečně automobil vyrobili, začal by je technologický svět vnímat jako výrobce cizích produktů, což by mohlo firmě značně uškodit. Někteří členové mají strach o renomé a prestiž firmy. Apple totiž údajně uvažuje i o tom, že si různé části auta nechá vyrobit u různých firem. A s tím by se Hyundai mohl srovnávat ještě hůře.