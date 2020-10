Hummer se vrací jako elektromobil. Má tisíc koní a krabí mód

Návrat ve velkém stylu. Přesně to vystihuje představení jednoho z nejslavnějších off-roadů v historii, které se odehrálo v noci na středu.

V zadní části vozu dominuje velká korba dodávaná s krytem a velké LED světlomety. Co se pneumatik týče, Hummer je standardně obutý na 35palcových gumách Goodyear Wrangler All Territory MT. K dispozici ale budou i pneumatiky o dva palce větší. Kola budou využívána i již představeným „krabím módem”, systémem CrabWalk, který Hummeru umožní téměř boční jízdu natočením všech kol do strany.