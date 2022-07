Horacio Pagani má o elektromobilech jasno. Vyrábět je nechce, chybí jim emoce

Čtyři roky italské Pagani studovalo a zjišťovalo, jaký by měl přechod na elektřinu dopad na jejich automobilku i výtvory. Po důkladném bádání vedení nakonec došlo k jasnému rozhodnutí. Elektromobily zatím zelenou nedostaly a automobilka bude dál pracovat na supersportech s vnitřním spalováním a motory V12.

Pagani představuje speciální Huayru Codalunga, je ódou na vozy ze 60. let

Pagani představuje speciální Huayru Codalunga, je ódou na vozy ze 60. let AutoMoto

Studie italské automobilce také ukázaly, že pokud by chtěli udržet podobný výkon jako u spalovacího vozidla, musela by elektrická souprava vážit 600 kilogramů, což je více než polovina současné hmotnosti modelu Huayra R (1070 Kg). Horacio uvedl, že snem by byl elektromobil s váhou okolo 1300 kilogramů, což ale v současnosti není možné.