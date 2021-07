Honda je otevřená novým partnerstvím. Chce ziskovou elektromobilitu

Nový generální ředitel Hondy Tošihiro Mibe se nechal slyšet, že automobilka bude otevřená novým aliancím s cílem učinit elektrifikaci ziskovou. „Bude-li skrz alianci možné, aby Honda dříve dosáhla toho, k čemu by měla směřovat, byli bychom pro takovou alianci vytvořit,” uvedl šéf, který do funkce nastoupil v dubnu letošního roku. Píše to americký web Autoblog.